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Kriko kayınca aracın altında kaldı

Uşak’ta 66 yaşındaki şahıs evinin önündeki otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken aracın krikodan kayması sonucu altında kalarak can verdi.

Uşak'ta 66 yaşındaki şahıs evinin önündeki otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken aracın krikodan kayması sonucu altında kalarak can verdi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Aybey Mahallesi Yunus Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 66 yaşındaki Süleyman Pektaş (66), kendisine ait 45 SB 7550 otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken aracın krikodan düşmesi sonucu altında kaldı. Olayı görenler 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adam bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Olay yeri inceleme ve savcının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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