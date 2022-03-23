Kur'an kursları yarına yardım kampanyası düzenledi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Müftülüğü tarafından düzenlen ve gelirinin tamamı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına bağışlanacak olan yardım kampanyasında vatandaşlarla buluştu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve gelirinin tamamı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına bağışlanacak olan yardım kampanyasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Müftüsü Kazım Güzel'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Funda Kocabıyık, yardım kampanyasında gönüllü olarak görev alan kadınlarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Funda Kocabıyık, kampanyanın hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Kocabıyık; “İl Müftülüğümüzün organize ettiği kampanya programına katılım sağlamaktan mutluluk duymaktayım. Bereketli olmasını temenni ediyor ve gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

30 Mart 2022 Çarşamba gününe kadar açık kalacak yardım kampanyası, yöresel ve doğal ürünler, ev yemekleri, süt ve süt ürünleri, el yapımı tatlılar ile tekstil ürünlerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının tanıtımı ve satışının yapıldığı kitap stantları yer alıyor.