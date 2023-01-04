Lider yeni yılda koltuğu kaptırmak istemiyor

TB2L B Grubunda geçtiğimiz seneyi harika bir performansla lider bitiren İlkler Şehri Uşak Basketbol takımı yeni yılın ilk maçında evinde Konya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek yeni seneye de güzel başlamak istiyor.

Türkiye Basketbol 2.Lig B Grubu'nda mücadele eden İlkler Şehir Uşak Basketbol takımı, 2022 senesinde çıktığı 7 müsabakanın 5'ini kazanarak ligi lider tamamladı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden İlkler Şehri Uşak Basketbol takımı Pazar günü sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan maç için başkan Osman Tekbaş vatandaşlardan kentin takımına sahip çıkmaları konusunda destek istedi. Sezon başında yaş ortalaması 22 olan düşük bütçeli mütevazı birtakım oluşturduklarını belirten İlkler Şehri Uşak Basketbol Kulüp Başkanı Osman Tekbaş, “Sezon başında kimse bu genç takımdan başarı beklemiyordu. Bizler, yönetici, teknik ekip ve oyuncular birbirimize inandık ve kenetlendik. Taraftarımızın da desteği ile liderliğe yükseldik. Taraftarımızdan ricam; pazar günü oynayacağımız ve bizim için çok önemli olan Konya Büyükşehir Belediyespor maçında yine bize yalnız bırakmamalarıdır. Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne çıkacağımıza inanıyorum” dedi.