Lise öğrencilerinin hayatına yeni bir pencere ekleniyor

Sınıflar için hazırlanan hikayecilik tekniğiyle kişisel gelişim faaliyetinin tanıtımı yapıldı.

Sınıflar için hazırlanan "hayat aşısı-1" isimli hikayecilik tekniğiyle kişisel gelişim faaliyetleri tamamlandı. Uşak Gelişim Derneği Başkanı Ragıp Bayraktar derneğin konumundan dolayı Ulubey'de başladığını belirterek "Genç kardeşlerimizin hayata bakışlarına yeni bir pencere ya da pencereler açmak istiyoruz. Hayatı bütünüyle ve doğru olarak değerlendirmelerinde bu tip faaliyetlerin büyük katkısı olduğu inancındayız" dedi.

Hayat aşısı -1 isimli kişisel gelişim faaliyetinde "hayat hayaldir,hayat fırsattır ve dirilen şehit" isimli üç hikayenin anlatıldığını ifade eden Bayraktar "İsteyen bütün öğrencilerimizden geri dönüş alıyoruz. Bu geri dönüşler motivasyonumuzu arttırıyor” diye konuştu. ilkokul ve ortaokullar içinde bu tip faaliyetler yapmak istediklerini ve bu yönde hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Bayraktar Ulubey Kaymakam, ilçe milli eğitim Müdürü ve okul müdür ve yardımcılarına teşekkür ettiğini vurguladı.