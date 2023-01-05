Liseler Arası Kızlar Voleybol Turnuvası tamamlandı

Uşak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Kuşak Topluluğu'nun düzenlediği Liseler Arası Kızlar Voleybol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetlerle genç olmayı eğlenceli hale getiren Genç Kuşak Topluluğu, geçtiğimiz ay Liseler Arası Kızlar Voleybol Turnuvası'nı başlatmıştı. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuva, final maçı ile son buldu. Kızlar arasında yapılan turnuvada Uşak'tan 18 okul ve toplamda 20 takım yer aldı. Uşak Belediyesi Orhan Dengiz Spor Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu turnuvanın final maçına Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman ve birçok sporsever katıldı.

Gençlerin nabzını tutan turnuvada kazanan Batı Koleji olurken ikinci Alper Günbayram Anadolu Lisesi, üçüncü Spor Lisesi B Takımı, dördüncü ise Spor Lisesi A Takımı oldu. Dereceye giren takımlara madalyaları ve ilk üç takıma ödülleri Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman tarafından takdim edildi.