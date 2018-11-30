Malkaçoğlu Ortaokulunun projesi Avrupa'da uygulanacak

Uşak Malkoçoğlu Ortaokulu'nun "Okullarda Devamsızlığı Azaltma ve Motivasyonu Artırmak" konulu projesi Erasmus+Ana Eylem 2 (Ka2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında kabul edildi. Proje 2018-2020 yılları arasında Malkoçoğlu Orta Okulu koordinatörlüğünde Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın ortaklığında yürütülecek.

Proje kapsamında Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına 2018 yılında bin 32 proje başvurusu oldu. Bu projelerden 88 tanesi kabul edilirken 5 tanesinin ise Uşak'tan kabul edildi.

Deneyimli proje ekibi tarafından hazırlanan projeyle Malkoçoğlu Orta Okulu projesi koordinatör olarak kabul olan tek okul olarak Uşak'ta bir kere daha adından söz ettirdi. Konusu "Okullarda Devamsızlığı Azaltma ve Motivasyonu Artırmak" olarak belirlenen proje 2018-2020 yılları arasında Malkoçoğlu Orta Okulu koordinatörlüğünde Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın ortaklığında yürütülecek. Proje kapsamında ulusal ve uluslararası platformda yaklaşık olarak 500 Roman öğrenci, 300 öğretmen ve 600'den fazla ailenin yararlandırılması hedefleniyor. Malkoçoğlu Orta Okulu proje ekibi 26-30 Kasım tarihleri arasında proje ortağı ülkelerdeki öğretmenlerle planlanmış toplantı dahilinde Romanya'da bir araya geldiler ve çalışmalarını birlikte sürdürüyorlar. Uşak'ta bu tür projelere öncülük etmesi açısından bu projenin farkındalığı artırması bekleniyor.