Markette 21 TL, üreticide 3 TL olan nohut alıcı bulamıyor

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı köylerde yaklaşık 2 bin ton nohut üreticilerin elinde kaldı. Köylüler, ithal bakliyat politikasından dolayı yerli ve milli üreticilerin mağdur olduğunu öne sürdüler.

Ulubey ilçesine bağlı birçok köyde yaklaşık 3 senedir üretilen nohut bu sene ambarlarda kaldı. Bölgede yaklaşık 2 bin ton nohudun ambarlarda kaldığı belirtilirken, çaresiz kalan köylüler maliyeti yüksek olan ürünü çürümeden ve bozulmadan satmak istiyor. Geçen sene üreticilerin kilosunu en düşük 9 TL'den sattığı nohut, bu sene 2 TL'ye kadar düştü fakat alıcı yok. Yerli üreticiler, market raflarında ortalama kilosu 21 TL'ye satılan nohudun bu sene elde kalmasını ithal bakliyat politikasına bağlıyor.

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Ulubey Sülümenli Köyü Muhtarı ve aynı zamanda nohut üreticisi Mehmet Aydoğan, 3-4 senedir nohut ürettiklerini belirterek, “Bu sene tüm bölgede üretilen nohut köylünün elinde kaldı. Sebebi ise son günlerde haberlerde izliyoruz, nohut fiyatı yüksek olduğu için ithal ediliyormuş. Halbuki bizler Temmuz ayında hasat ettiğimiz nohudun kilosunu 2-3 TL'ye kadar düşürdük. Yine de alan ve arayan olmadı. Sadece bizim köyümüzde 80 ila 100 ton civarında nohut ambarlarımızda bekliyor. Yaz gelmeden bunları satmamız gerekiyor. Elimizde kalırsa güvelenir, bitlenir, bozulur, tamamen zarar ederiz. En son çare hayvanlara yem ederiz. Fakat nohut üretmenin maliyeti diğer ürünlere göre çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu istirham ediyorum. Yerli ve milli üretim yapan bizler gibi üreticiye destek olsunlar, değer versinler. Dışarıdan kuru bakliyat tarzı ürünler ithal edilmesin. Bunca nohut üreticisinin mahsulleri ellerinde kaldı. Satılması için de destek bekliyoruz” dedi.

"2-3 TL'ye ürünlerimizi vereceğiz"

Sülümenli köyü sakinlerinden Bilal Kuşçu ise, “Köyümüzde 80-100 ton civarı nohut elimizde kaldı. Dışarıdan getirilen ithal bakliyatlar bizleri etkiledi. Elimizdeki yerli nohutları satamıyoruz. İthal nohutların girişi kesilsin ki bizlerde kendi ürünlerimize alıcı bulalım. Kilosunu 3-4 TL'ye kadar vereceğiz, fakat alanda soranda yok” ifadelerini kullandı.

Yine nohut üreticisi olan Fikret Ünay da, “İthal bakliyat olduğu sürece bizim bu ürünleri satma imkanımız kalmıyor. Geçen sene 9 TL'den sattığımız nohudu bu sene ithal bakliyatların yurda sokulmasıyla birlikte 2 TL'ye bile satamaz olduk. Üretim maliyetimiz 3-4 TL'yi buluyor. İthal nohut bizden daha pahalı şekilde yurdumuza geliyor. Yerli üretici olarak bizlerde mağdur oluyoruz” diye konuştu.

Ulubey Çamlıbel köyünden Uğur Alkan ise, “Bu sene sadece kendi ürettiğim 10 tona yakın nohut elimde kaldı. Yerli ve milli üreticiler olarak Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Ofis ise Haziran-Temmuz aylarında hasat zamanı yeterince alım yaptık, kotamız doldu diyor. Gelen olur, sesimizi duyan olursa zararına, ithal nohuttan saha ucuza 2-3 TL'ye ürünlerimiz vereceğiz. Aksi halde bu yerli ve milli ürünler çürüyecek, hayvanlara yem olacak” dedi.