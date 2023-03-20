Meclis üyeliğinden istifa eden Tolga Pirinçci aday adaylığını duyurdu

UŞAK (İHA) – Uşak'ta Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Tolga Pirinçci, İyi Parti'den milletvekilliği aday adaylığını duyurdu.

Halkın teveccühü ile 2019 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Meclis Üyesi olduğunu hatırlatan Tolga Piirnçci, “O günden bu yana bu görevimi büyük bir onur ve gururla sürdürdüm. Bu süreçte Uşak'ın ve Uşaklının kendisini anlatamama sorununu ile karşılaştım. Bu güne kadar Uşak'ın zenginliklerini ve potansiyelini ortaya çıkaramadığını bundan dolayı da kendini çok iyi anlatamadığını düşünüyorum. Sadece iletişim kullanılarak Uşak'ın çok iyi yerlere gelebileceğine ve sorunlarımızın çözülebileceğine inanıyorum. Bir baba olarak görüyorum ki gençlerimizin de gelecekle alakalı ciddi kaygıları var. Bugün gençlerimizin bir başka ülkede yaşamak istemesi beni ciddi şekilde endişelendiriyor. Yarın kendi evlatlarımın da aynı düşünceyi taşıması beni de endişelendiriyor. Bu nedenle gençlerimizin yeniden devletine güvenmesi bu güvenin bir şekilde sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sağlayabilmek içinde bizlere çok ciddi görevler düşüyor. Bu fikirlerle bugün yeni bir yola çıkıyorum. Genel Başkanımız Meral Akşener'in ardında saf tutup canımdan çok sevdiğim Uşak için İyi Parti Uşak Milletvekilliği aday adaylığımı siz değerli dava arkadaşlarımın huzurunda ilan ediyorum. Bugün burada bulunan herkese sonsuz selamlarımı ve saygılarımı sunarım. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.