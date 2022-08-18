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Metruk binada korkutan yangın

UŞAK (İHA) – Uşak’ın Sivaslı ilçesinde durulmayan metruk bir binada çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Sivaslı ilçesinde durulmayan metruk bir binada çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.



Edinilen bilgiye göre; Sivaslı ilçe meydanında yakın bir bölgede bulunan ve uzun süredir boş duran metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sivaslı ve Pınarbaşı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan bina, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.



Yanan metruk binanın çevresinde oturan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını endişeyle takip etti. Boş binanın uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldiğini iddia eden mahalleli, binaya sahip çıkılmasını ya da binanın yıkılmasını talep etti.

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