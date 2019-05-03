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Mezuniyet töreninde evlilik heyecanı

Uşak Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanının yaşandığı törende bir erkek öğrenci, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanının yaşandığı törende bir erkek öğrenci, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.


Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezuniyet yemininin ardından keplerini havaya atıp mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, çalan müzikler eşliğinde oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonunda Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Durmuş Ali Şirin, geçtiğimiz yıl aynı üniversiteden mezun olan, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Teslime Koştu'ya sürpriz evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının önünde diz çöken Şirin, yüzüğü çıkararak evlenme teklifi yaptı. Protokol üyeleri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler teklife alkışla destek verirken, Koştu'nun “evet” demesiyle genç çift yüzük taktı.


Büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşadığını belirten Teslime Koştu, “Çok şaşkınım, çok mutluyum, hiç beklemiyordum. Aklımdan hiç geçmemişti şu an hala inanamıyorum” dedi.


Ömrünün sonuna kadar birlikte bir hayat süreceklerini aktaran Şirin ise, “İlk gördüğüm andan beri kendi eş adayım olduğuna inanıyordum. Bu andan itibaren de ömrümün sonuna kadar hayatımı kendisiyle geçireceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

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