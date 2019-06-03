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MHP Eşme İlçe Başkanına silahlı saldırı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan Yücesoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Edinilen bilgilere göre, olay Eşme Şehit Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vaktine yakın bir saatte sokakta yürüyen Yücesoy'un üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Yücesoy ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Yücesoy Uşak Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kordon altına alan ekipler çevrede delil aradı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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