MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden'den Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan MHP Uşak Milletvekili Adayı Kınden: "Uşak'ı Uşaklı Kardeşlerimle El Ele Vererek Kalkınmanın Başkenti Yapacağız"

MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğim önemine değindi. Kınden ayrıca, “Uşak'lı hemşerilerimle el ele vererek kalkınmanın başkenti yapacağız” dedi. MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, Ramazan Bayramında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Bayramın; öncelikle Uşaklı hemşerilerim, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzura ve barışa vesile olmasını dilerim. Bayramlar, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; insanların iyiye, güzele, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe yöneldiği günlerdir. Her şeyden önce bayram manevi kucaklaşmaların gerçekleştiği günlerdir. Bayramlar bir olmanın, birlik olmanın anlamını bulduğu kutlu günlerdir. Hepinizi muhabbetle selamlıyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.

“Güvenli ve huzurlu Uşak için çalışacağız”

Uşak'ta sahaya çıktığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören ve Uşak'ın gülen yüzü olarak ön plana çıkan İş İnsanı Ayhan Kınden sözlerine şöyle devam etti “Uşak geçmişten bu yana dini ve kültürel çeşitliliği bağrında harmanlamış; anlayışı, birlik ve beraberliği ilke edinmiş, kendine has kimliği ile günümüze ulaşmış nadide şehirlerin başında geliyor. Ancak bu kimliği korumak giderek önem kazanıyor. Kent kimliğimize sahip çıkarak güvenli ve huzurlu Uşak için geleneksel kültürümüzü koruyacağız”

Görev istenmez verilir şiarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve Parti Genel Merkezi'nin takdiriyle aday gösterildiğini ifade eden Ayhan Kınden “Teşkilatımızın bir evladı olarak önümüzdeki dönemde üç hilalimizi, milliyetçi ve ülkücü hareketimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek üzere içimizde yanan kutlu ateşle bizlere verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye ve davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu seçim Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak ülkemizi içeriden ve dışarıdan kuşatan tehlikelere karşı gereken cevabı sandıkta vereceğimiz ve bozguncuların heveslerini kursağında bırakacağımız bir seçim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başbuğumuzun izinde, bilge liderimiz Sayın Genel Başkanımızın yolunda, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Uşaklı kardeşlerimle el ele vererek Uşak'ı kalkınmanın başkenti yapacağız” dedi.