MHP'li aday, AK Parti adayına destek için çekildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde MHP'li Belediye Başkan adayı, genel merkez onayı ile AK Parti'li Belediye Başkan adayı Zafer Arpacı'ya destek için adaylıktan çekildi.

Her iki partinin kadın kollarının ortak düzenlediği toplantıya katılan AK Parti Banaz Belediye Başkanı ve adayı Zafer Arpacı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıda konuşan Arpacı, "Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yapılan toplantıdan dolayı katılanlara minnettarım. Emine Bulut'a ve Milliyetçi Hareket Partisine verdikleri güçlü destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Belediye Başkan Adayı iken AK Parti Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı'ya desteğini açıklayarak genel merkez onayı ile adaylıktan çekilen Emine Bulut ise, ilçenin gelişimi için yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler ilçemiz ve ülkemiz için çok önemli. Kişisel olarak ve parti olarak belediye başkanlığı seçimlerinde Zafer Arpacı'ya sonuna kadar destek olacağız” dedi.