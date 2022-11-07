Mikrofinans Uşak Şubesi hizmete açıldı

Mikrofinans Uşak Şubesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı'ını yürüten Julide Sarıeroğlu'nun katılımıyla açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı'ını yürüten Julide Sarıeroğlu, bir dizi programlar nedeniyle Uşak'a geldi. Burada Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret eden Sarıeroğlu, sonrasında ise kadınlara ekonomik güzü kazandırmak amaçlı kurulan Mikrofinans Uşak Şubesi'nin açılış törenine katıldı.

Burada okuma yazma öğrenen yaşlı kadınlardan, yemek yaparak geçimini sağlayan kadınlarla sohbet eden Sarıeroğlu, sonrasında yaptığı açıklamalarda ise Uşak kadınının ne kadar çalışkan olduğuna değindi. Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “Biz takip ediyoruz, sabahtan akşama kadar üretmek için hem aile içi sorumluluklarını belli bir dengede götüren hem de hayatın her alanında aktif şekilde kendi değerleriyle var olmak için böyle gayret gösteren kadınlar var. AK Parti iktidarı olarak biz, iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların yaşamın her alanında çalışma hayatında, eğitimde, kültürel faaliyetlerde ve en önemlisi siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında güçlü şekilde yer almaları için devrim niteliğidne düzenlemeler yaptık. Anayasa başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz ne varsa bunun yanına bir kadın bakış açısı koyduk” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından girişimce kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler verilirken hatıra fotoğrafı da çekildi.