'-Millet Kıraathanesi' fikrini örnek aldılar öğrenciler kitap okumaya başladı

Uşak Sultan Halil Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kıraathanesi fikrini örnek alan bir kütüphane kuruldu. Öğrenciler ders çalışıp kitap okurken okul-aile birliğinin kendilerine sağladığı yiyecek içeceklerden faydalanıyor. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği projede yıl sonunda en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verilecek.

Öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırma noktasında ne yapabileceklerini düşünürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme taşıdığı millet kıraathanesi uygulamasını okullarında gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Okul Müdürü Ulaş Akıncı projenin gerçekleşme sürecini şöyle anlattı:

“İlk önce kitap sayımıza baktık ve yetersiz olduğunu gördük. Arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize duyurduk aynı zamanda Uşak Belediyesinin sağlıklı yaşam merkezinin kitap karşılığı hizmet verdiğini biliyorduk, arkadaşlarımız orayla irtibata geçti. Onlar 750 adet kitabı bize bağışlayabileceklerini söylediler toplamda 2 bin kitabımız oldu. Bir de millet kıraathanesinde olduğu gibi kitap okumayı cazip hale getirelim diye düşündük. Çaydanlık aldık, kitap okuyan çocuklarımıza çay, kahve, bitkisel çay, kraker, gofret gibi ikramlarımız oluyor. Çocuklarımız hem kitaplarını okuyor hem bu ikramlardan faydalanıyor.”

Okul öğrencilerinden Adalet Bölümü 10. Sınıf öğrencisi Aykut Özdemir daha önce kitap okuma alışkanlığının olmadığını okullarında açılan mini millet kıraathanesi sayesinde ilk defa okumaya başladığını söyledi.