Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın Uşak'ta olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, 9 Ağustos Salı günü geleceği Uşak'ta düzenlenen program belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, belirlenen programlar dahilinde 8 Ağustos Salı günü Uşak'a gelecek. Buradaki programı da netlik kazanan Mahmut Özer, ilk olarak Köy Yaşam Merkezi açılış törenine katılarak açılışı gerçekleştirecek.

Uşak Valiliği'ni de ziyaret edecek olan Mahmut Özer, sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısına katılacak. Buradaki toplantının ardından Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek programını tamamlayacak olan Bakan Özer, karayolu ile Ankara'ya hareket edecek.