Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin öğretmenlerin sorunlarını dinledi

Uşak'ta eğitim konusunda birçok çalışmaya imza atan Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğretmenlerle bir araya gelerek sorunları dinledi ve en kısa zamanda çözüm üreteceklerini belirtti.

Uşak'ta eğitim ve öğretimle ilgili birçok proje ve çalışmaya imza atan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede çalışan Şahin, kent merkezinde bulunan Hasan Hilmi İlkokuluna giderek öğretmen meslektaşlarıyla bir araya geldi. Meslektaşlarından kendi ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgili bilgiler alan Şahin, bu konulara en kısa zamanda çözüm üreteceklerini söylerken fedakar çalışmalardan kaynaklı bütün öğretmenlere de teşekkür etti.