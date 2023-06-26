Minik Hüseyin Buğra, Türkiye Halter Şampiyonu oldu

Türkiye Halter Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Uşaklı Hüseyin Buğra Bayırlı Türkiye Şampiyonu oldu. Uşak Valisi Turan Ergün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Minik Hüseyin Buğra'yı tebrik etti.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da başladı. 15 ilden toplam 165 sporcunun katılımı ile 21-23 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara Keçiören Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda organize edilen şampiyonada Uşaklı Hüseyin Buğra Bayırlı 45 Kg'de Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon Hüseyin Buğra'ya ilk tebrik ise Uşak Valisi Turan Ergün'den geldi. Sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayan Vali Ergün, “Türkiye Halter Federasyonu Minikler Türkiye Halter Şampiyonasında 45 kg'da Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcumuz Hüseyin Buğra Bayırlı'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.