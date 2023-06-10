Moda Fest Uşak'ta başladı

Uşak'ta UKAMER tarafından düzenlenen Moda Fest bugün Hülya Koçyiğit'in katılımıyla başladı.

Uşak Belediyesi'ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi'nin hayata geçirdiği Moda Fest'in ikincisi başladı. Ünlü sinema, televizyon ve dizi oyuncusu Hülya Koçyiğit'in konuk olarak katıldığı açılışa ayrıca Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'in katıldığı festival, kesilen kurdele ile başladı. Program açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın festivalde bir çok etkinlik olacağını belirtti. Bu tarz etkinliklerde tepkilerin de olabileceğini söyleyen Başkan Çakın, Uşak'ta kadın olmanın değerli bir durum olduğuna dikkat çekmek istediklerini, vatandaşların “Moda Fest devam etsin” demeleri taktirde her sene düzenli olarak devam edileceğini söyledi.