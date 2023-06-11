ModaFest Geçmişten Günümüze Anadolu Kadınları defilesiyle devam etti

Uşak Belediyesi bünyesinde Kadın Koordinasyon Merkezi'nin (UKAMER) hayata geçirdiği ve bu sene ikincisi düzenlenen ModaFest'te yine renkli görüntüler ortaya çıktı. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün “Geçmişten Günümüze Anadolu Kadınları” adlı kıyafet koleksiyonu, kültürel ve geleneksel değerleri podyuma en güzel haliyle yansıttı. Süper Model Tülin Şahin öncülüğünde gerçekleşen defileye katılan vatandaşlar manken ve kıyafetlerin gözlerini alamadı.

ModaFest sahnesinde Türk Bayrağı'ndan ilham alınan muhteşem bir elbiseyi taşıyan Şahin, “Bursa Olgunlaşma Enstitüsü harika bir iş çıkarmış. Güzel bayrağımızla yürürken tüylerim diken diken oldu. Şanlı tarihimizi bir kez daha gördük ve yaşadık. Duygulanmamak elde değil, bu ülkeyi kolay kazanmadık. Bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirterek, ModaFest'te emeği geçen ve burada bizimle olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.