ModaFest hız kesmeden devam ediyor

Uşak'ta ikincisi düzenlenen ModaFest, tüm hızıyla devam ediyor. Moda'dan sanata, güzellikten sağlığa pek çok alanda ilgililerini bekleyen ModFest'e, Ünlü Şef Arda Türkmen başarılı Yazar Hakan Mengüç ve Türkiye'nin sevilen sesi Tuğçe Kandemir konuk oldu.

Birbirinden değerli sanatçılarla birlikte gün boyu yemekten eğlenceye, atölyelerden çeşitli sohbetlere birçok alanda keyifli etkinlikler gerçekleşti. ModaFest Etkinlik Alanın'da stant açan kentin girişimci firmaları günün ilk programında kahvaltı organizasyonuyla Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra ModaFest hakkında Başkan Çakın'la sohbet eden esnaflar, böylesine kapsamlı bir festivalin ikinci kez düzenleniyor olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Arda Türkmen meşhur Uşak Tarhanasını anlattı

Arda Türkmen, ModaFest sahnesinde sevenleriyle buluşarak, yemeklerin püf noktalarından ve yemek yapmayı ne kadar sevdiğinden bahsetti. Uşaklılara mikrofon uzatan Türkmen, marifetli kadınlarımızdan çeşitli yemek tarifleri aldı.

Ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve ünlü şef Arda Türkmen sahnede Uşak'ın gözde yemeği tarhana çorbasını tattı. Türkmen tarhananın bereketine ve lezzetine dikkat çekerek, bu eşsiz tadın dünya çapına yayıldığını şu sözleriyle anlattı, “Bir gün İspanya Malaga'dayız yemek yemeğe çıkmak için hazırlanıyoruz. Bir yandan da yemek yiyecek Türk restorant arıyoruz. Telefonda yer ararken burada yaşayan Türk bir gencin mesajını gördüm. Bizi misafir etmek istediğini yazmış. Hadi dedim gidelim, ekipçe yola koyulduk. Evi bulduk sonrasında yukarı çıktık. Eve girdik bir baktık öğrenci evi bir göz oda. Abi dedi bir şeyler ikram edeyim. Yok dedim, biz seni alalım dışarı çıkalım. Öyle böyle derken çok ısrar etti. Tamam dedim ne yapacaksın bize. Dur abi getiriyorum dedi. Gitti, geldi bir baktım poşetin içinde tarhana var. Anam köyden yolladı dedi. Biz o gün Allah'ın Malaga'sında oturduk hep beraber tarhana içtik. Bu da böyle tatlı, hiç unutmayacağım bir anımdır. İtalya'nın pizzası nasıl ki her yerde bulunan yapımı kolay bir yiyecekse, bizim tarhanamızın da gerek lezzeti gerekse şifasıyla dünya çapında adını duyurduğunu söyleyebiliriz.”

Keyifli geçen sohbetin sonrasında Başkan Çakın ve Arda Türkmen ModaFest etkinlik alanında bulunan stantları ziyaret etti.

Başarılı iş hayatıyla birçok alanda adını duyurmuş Hakan Mengüç, ModaFest'e konuk olarak; gençlere moral ve ailelerine destek olmak amacıyla “Aile İçi İletişim ve Sınav Motivasyonu Söyleşisi” gerçekleştirdi. Aynı zamanda ilahi aşkı konu alan Mengüç, Mevlana hikayelerinden ve Aşık Veysel'den bahsetmeyi de unutmadı. Ney enstrümanıyla ‘Hasretinle Yandı Gönlüm' ve ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' parçalarını çalan Mengüç, dinleyenlerine güzel sesiyle sevilen şiirlerinden okudu.

Başkan Çakın ile kahve molası

Açılışın ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ModaFest esnafı ve katılımcılarıyla bir araya gelerek hoş sohbet etti.

Birlik ve beraberlik ruhuna önem verdiğinin altını çizen Çakın, “Uşak'ı kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha yaşanılabilir hale getirmek adına çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel ve daha kapsamlı etkinliklerde buluşmak dileğiyle.” dedi.

Tuğçe Kandemir'in Sesi Uşaklıları Mest Etti

Günün sonunda ise Atapark Konser Alanı'nda sevenleriyle bir araya gelen Tuğçe Kandemir, dillere dolanan şarkılarıyla sahne aldı. Uşak'ta olmanın mutluluğunu paylaşan Kandemir, kadınlar için düzenlenen ModaFest etkinliğinde yer aldığı için gururlandığını dile getirdi.