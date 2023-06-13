ModaFest Kenan Doğulu şarkılarıyla devam etti

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından hayatı geçirilen ModaFest geçtiğimiz 10 Haziran günü başladı. Festival boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatan festival, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın Kenan Doğulu şarkılarıyla verdiği konserle devam etti. Orkestra solisti Mert Doruk'un seslendirdiği şarkılardan sonra sahneye çıkan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak için en iyisini yapmaya gayret ettiklerini ve ModaFest'in bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.