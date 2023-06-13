ModaFest'te Ceren Özdemir rüzgarı esti

Çeşitli enstrümanlarla “Ritmin Kraliçesi” olarak bilinen Perküsyon Sanatçısı Ceren Özdemir, ModaFest için geldiği Uşak'ta vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Uşak Belediyesi bünyesinde Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından gerçekleştirilen ModaFest'te Perküsyon Sanatçısı Ceren Özdemir rüzgarı esti. Birbirinden neşeli şarkıları darbukasıyla çalan “Ritmin Kraliçesi” olarak da bilinen güzel şarkıcı, şovu izleyen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Program sonrasında konuşma yapan Özdemir, ModaFest gibi kadınlara yönelik bir etkinliğin öncüsü olduğu için Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından güzel sanatçıya Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner tarafından çeşitli hediyeler verildi.