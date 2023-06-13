ModaFest'te her gün başka bir eğlence

Çeşitli sahne şovları, güzellik sırlarına ilişkin söyleşi ve konserler izleyenleri coşturdu.

Önce güzellik uzmanı Şems Arslan, izleyenlere güzellik ve sağlıklı yaşam hakkında çeşitli bilgiler verdi. Sonrasında Ritim Sanatçısı Ceren Özdemir'in sahne şovuyla coşan izleyiciler, bu etkinliğin ardından Uşak Berberle ve Kuaförler Esnaf Odası'nın muhteşem saç tasarım şovuyla eğlenceye devam etti. Sonrasında ModaFest Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle buluşan Sefa Doğanay muhteşem enerjisiyle izleyenleri kahkahaya boğdu. Günün son etkinliğinde ise Uşak Belediyesi Kent Orkestrası Atapark Konser Alanı'nda sahne alarak izleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı.

Yaş Alan Ama Yaşlanmayan Kadınların Festivali

ModaFest'te Uşak'ın kadınlarıyla buluşan Şems Arslan birbirinden değerli güzellik tüyoları verdi. Kırışıklıktan akneye birçok tarif paylaşan Arslan “En önemli güzellik sırrı gülümsemektir. Gülümsemeyi unutmayın.” dedi. Sahneye aldığı bir hayranına özel kremlerinden uygulayan Şems Arslan kadınların ilgi odağı oldu.

Ritmin Kraliçesi ModaFest'i Salladı

Güzelliğiyle insanları kendine hayran bırakan Ceren Özdemir, ModaFest alanını eğlenceye boğdu. Birbirinden renkli parçalarla sahne alarak ekinlik alanının ritmini yakalayan Özdemir, ModaFest gibi kadınlara yönelik bir etkinliğin öncüsü olduğu için Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürlerini iletti.

Birbirinden Renkli Saçlar ModaFest Sahnesini Süsledi

Uşak Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından sahne alan Saç Tasarım Şov, kadından erkeğe her kesime hitap etti. Birçok farklı saç modelinin sergilendiği şovda, tesettürlü kadınlar için de çeşitli modeller sunuldu.

ModaFest sahnesinde “Kokpit” adlı Stan-up gösterisiyle yerini alan Sefa Doğanay; Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy gibi birçok ünlü ismin taklidini yaparak izleyenlerini kahkahaya boğdu. Böyle detaylı bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Doğanay, “Sizlerin enerjisini hissettikçe inanın ben de çok mutlu oluyorum. Kadınlarımızın desteklendiği görmek gerçekten çok gururu verici. Çok daha güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle.” dedi.

Birbirinden özel şarkıları seslendiren Mert Doruk, ModaFest'in üçüncü gününde Uşaklılarla bir araya geldi. Atapark Konser Alanı sahnesinde “Kenan Doğulu” şarkılarıyla yer alan Uşak Belediyesi Kent Orkestrası, ModaFest'in eğlencesine eğlence kattı.