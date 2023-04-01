MSÜ Sınav Koordinasyon Kurulu, Uşak Üniversitesi'nde toplandı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünde ÖSYM 2023 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi sınav güvenliği toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Uşak'ta 3 Bin 571 Aday Sınava Girecek

Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, toplantıda 2023 MSÜ sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Prof. Dr. Ekrem Savaş, “MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava, Uşak ilimizde 3 bin 571 aday girecek ve sınav 11 binada yapılacaktır. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sınava girecek adaylara başarılar diliyorum.” dedi.

Sınava girecek adaylara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Nüfus cüzdanlarını/Kimlik kartlarını kaybedenler veya yeniden çıkartmak isteyen adaylar için, 2 Nisan Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz açık olacaktır. Sınava girecek adaylara tavsiyem, sınavdan bir gün önce mutlaka sınava girecekleri okulları gidip görsünler. Adaylar sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamalıdır. Ayrıca, adayların sınav günü sınav binasına alınacağı son saat 10.00'dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15'te başlayacaktır." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan sınav gününde duyarlı olmaları ricasında bulunan Prof. Dr. Savaş, Valiliğimiz başta olmak üzere Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımızın gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.