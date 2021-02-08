'Mutfağın Gedik'lisi 2021'de yeni ürünlerini sofralarla buluşturacak

Kanatlı sektörünün öncü firmaların olan Gedik Piliç, 'Mutfağın Gedik'lisi sloganıyla yürüttüğü yatırımları kapsamında yeni ürünlerin müjdesini verdi. Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Ar-Ge çalışmaları devam eden yepyeni ürünleri tüketiciyle buluşturacaklarını belirtti.

Türkiye'de birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olan ve sürekli teknolojik alt yapısını geliştiren Gedik Piliç, büyük beğeni toplayan lezzetli ürün yelpazesine yeni ürünler dahil etmeye hazırlanıyor. 2020 senesinde teknolojiye yapılan yaklaşık 100 milyon TL'lik yatırımlarla kapasitesini arttıran Gedik Piliç, 2021 senesinde de yatırımlarına devam edecek.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Yapılan yatırımlarla kapasitenin arttığını, tantuni, kokoreç gibi çeşitli ürünler için de ARGE'lerin sürekli çalıştığını belirterek, vatandaşların 2021 senesinde yeni ürünleri göreceğinin müjdesini verdi. Firma olarak gelişim ve yeniliklere öncülük ettiklerini kaydeden Osman Gedik, “Biz 2021 senesinde yine yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz Gedik Piliç olarak 2020 senesinde de ciddi bir yatırım yaptık. Yaklaşık 100 milyon TL'lik yatırımımız oldu. Mesela pişmiş tarafına, taze et tarafına toplamda yaptığımız yatırım 100 milyon TL oldu. Bu yatırımlarımız tabii ki 2021 senesinde de devam edecek. Teknolojiye yatırım yapıyoruz. Teknolojiye yatırım yapınca bu da bize kapasite getiriyor, kapasitemizi arttırıyor. Önümüzdeki günlerde daha yeni ürünlerimiz de olacaktır. Her dönem, yeni yeni çıkardığımız ürünlerimiz olacaktır. Mesela, tantuni, kokoreç gibi daha daha çeşitli ürünlerimiz var. Ar-Ge ekibimiz sürekli çalışıyor. Tüketicilerimiz, bu sene de yeni ürünlerimizi görecekler" şeklinde konuştu.