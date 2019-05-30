O caddede artık denetimler sıklaştırılacak

UŞAK (İHA) – Uşak kent merkezinin en kalabalık caddelerinden biri olan ve trafiğe kapalı olmasına rağmen motorların cirit attığı İsmetpaşa Caddesi'nde artık denetimler daha da sıklaştırılacak.

Motorlu araç giremez tabelalarının eski olması, Uşak Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimlerini tam yapmaması sebebiyle motosiklet sürücüleri trafiğe kapalı caddede rahatlıkla gezebiliyordu. Konuyu İhlas Haber Ajansı gündeme getirmişti. Uşak Belediye binası, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve valilik binasını birbirine bağlayan İsmetpaşa Caddesi'ne giren motor sürücüleri sebebiyle yayalar bir çok zaman zor anlar yaşıyordu. Konunun medyada yer alması üzerine caddeye yeni tabelalar asıldı.

Uşak İl Trafik Komisyonu ve Uşak Belediye Meclisinin aldığı karar ile artık yasak tam anlamıyla uygulanacak. Öte yandan caddede denetimlerin sıklaştığı da gözlerden kaçmadı. Haberin ardından, Uşak Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri motosiklet sürücülerini uyarmaya başladı.