Öğrenci toplulukları ile buluşan rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan 'çok okuyun' uyarısı

Dr. Ekrem Savaş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Rektör ve Öğrenci Toplulukları Buluşması'' adlı programa katıldı. Prof. Dr. Savaş, öğrencilere çok okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Dr. Ekrem Savaş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Rektör ve Öğrenci Toplulukları Buluşması' buluşmasında öğrencilere seslendi. Programda konuşan Savaş, “Sizin fikirleriniz, yapacağınız çalışmalar ve etkinlikler önem arz etmektedir. Sizlerin bizden daha zeki, daha çalışkan ve daha başarılı olduğunuzu düşünüyorum. O nedenle sizlerden gelecek her teklif benim için önceliklidir'' dedi.

Gelişen teknolojinin gerekliliklerine ülke ve üniversite olarak yetişebilmek için çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Savaş, “Sizlerden hem üniversitemizi geliştirecek hem ülkeyi geliştirecek yeni fikirler bekliyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz, bu ülkenin geleceği için önemlisiniz, biz sizi iyi bir şekilde yetiştirmek zorundayız. Biz size üniversite olarak ancak yüzde 30 civarında bilgi yükleyebiliriz, geri kalan yüzde 70'ini siz okuyarak ve çalışarak kazanacaksınız. Lütfen sosyal medyadan uzak durunuz ve çok kitap okuyun. Sosyal medya kısa zamanda sonuca götürdüğü için insanları sabırsız yapıyor. Ama bir kitabı okumak için bazen 3 gün bazen 4 gün sabretmeniz gerekiyor, o nedenle bol bol kitap okuyun. Tüm bunları yaparken bir yandan da bu ülkenin değerlerini kaybetmemeniz lazım. Çalışacaksınız çünkü çalışmaktan kimse ölmemiştir. Lütfen bu ülkenin değerlerine layık olun, bu ülkenin yeteri kadar düşmanı var. Millet olarak sırt sırta olursak gelişmek bizim için kolay olur. Derslerinizde başarılı olacaksınız ki geleceğiniz de başarıları olsun. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Program öğrenci topluluklarından gelen dilek, istek ve soruların dinlenmesi ve cevaplanmasının ardından sona erdi.

Programa Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın yanı sıra Genel Sekreter V. İbrahim Çalış, Genel Sekreter Yrd. Hamza Yıldırım, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Emre Vadi Balcı ile Dr. Öğr. Üyesi Özgün Tarhan, Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları danışman öğretim üyeleri ve topluluk başkanı öğrenciler katıldı.