Öğrenciler tasarladı, mankenler giydi

Uşak'ta, Deri, tekstil ve seramik alanında bir ilk olan 'Tasarım Merkezi'ni kuran Uşak Üniversitesi, tasarım ve teknoloji festivali kapsamında, UpTrend 2019 defilesi düzenledi.

İlki 2018 yılında İzmir Fashion Prime'da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri mezuniyet defilesi, 2 Mayıs tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Defileyi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Orhan Kayalar, akademisyenler ve öğrenciler izledi. Moda Tasarımı Bölümünde öğrenim gören 8 öğrencinin 36 giysiden oluşan koleksiyonları seyircilerin beğenisine sunuldu.

Defilenin açılışı, Çetin Küçükayvaz şefliğinde piyonada Erdem Küçükayvaz ve solist Merve Nur Kale eşliğinde gerçekleşen şans dinletisi ile yapıldı. Mini konserin ardından profesyonel koreograflar eşliğinde öğrencilerimizin kıyafetleri sergilendi.

Defilenin ardından Rektör Prof. Dr. Savaş, öğrencilere ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek plaket verdi.