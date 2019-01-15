Öğretmen adaylarından iplikten mutluluğa giden anlamlı çalışma

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Gündoğan danışmanlığında yürütülen “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Uşak'ın Sivaslı İlçesi Eldeniz köyünde bulunan Mehmet Polat ilkokulu öğrencilerine ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası özellikle zor şartlarda eğitim alan köy okulundaki kardeşleri için bir süreç başlatan üniversiteli öğrenciler önce kentin önde gelen bir iplik fabrikasından ip tedarik ettiler. Sonrasında Uşak'ın farklı semtlerinde bulunan ev hanımlarıyla iletişime geçen gençler atkı ve bere örmeleri konusunda destek istediler. Atkı ve berelerin örülmesiyle emeği geçenlerle köyün yolu tutuldu. Hazırlanan küçük ama anlamlı hediyeler hep birlikte köy okulundaki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Geleceğin öğretmen adayları gerçekleştirdikleri bu etkinlik sayesinde gerek Uşak ilinin farklı semtlerinde oturan ev hanımlarını toplum yararına aktif şeyler yapmak, gerekse yardıma ihtiyacı olan çocukların gereksinimlerini karşılamak adına büyük takdir topladılar.