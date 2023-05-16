İhlas Haber Ajansı

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Öğretmenlere MEB AKUB eğitimi verildi

Uşak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenlere AFAD ekiplerince “MEB AKUB” eğitimi verildi.

Uşak'ta Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlere AFAD ekiplerince “MEB AKUB” eğitimi verildi.



Uşak'ta Milli Eğitim Bakanlı tarafından kurulan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerine Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince 2023 yılı eğitim ve tatbikat faaliyetleri çerçevesinde eğitimler verildi. Eğitimler sonrasında 6 Şubat günü meydana gelen “Yüz yılın felaketi” olarak da bilinen depremlerde çok sayıda vatandaşın yardımına yetişen AKUB ekiplerinin katılımcı sayısının da artmasının hedeflendiği öğrenildi.

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