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Ölüm derste yakaladı

Uşak’ta beden eğitimi dersinde aniden yere yığılıp bayılan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Uşak'ta beden eğitimi dersinde aniden yere yığılıp bayılan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.


Olay, Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Ortaokulunda sabah saatlerinde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Mustafa Kul, okulun kapalı spor salonunda beden eğitimi dersi işledikleri sırada aniden yere yığılarak bayıldı. Mustafa Kul, öğretmeninin haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ortaokul öğrencisi Kul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kul'un 5 yıl öncesine kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken öğrencinin özel eğitim gördüğü ve birebir rehberlik eğitimi aldığı öğrenildi. Okulda sevilen ve uyumlu bir öğrenci olduğu bilinen Kul'un ölüm haberini alan arkadaşları ve öğretmenleri üzgün olduklarını belirtti.


Olayla ilgili okul idarecileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken Uşak Emniyeti olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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