Öntuğ; “Anadolu son kaledir”

Dr. Mustafa Murat Öntuğ, Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ‘Milli Mücadele ve Mehmet Akif' konulu bir konferans verdi. Öntuğ; “Gençler, uyanık olmazsak milli beraberliğimizi bozacak hal ve hareketlere duçar olursak aşağılık bir duruma düşeriz çünkü burası son vatandır, son kaledir. Anadolu işgal edilirse Müslümanlığın, Türklüğün sığınacağı hiçbir yer yoktur” dedi.

Tarihte Mart ayının milletimiz adına önemli olaylara şahitlik ettiğini hatırlatan Dekan Öntuğ, İmam Hatipli olmanın ya da farklı bir lisede okumanın pek fazla öneminin olmadığını, önemli olanın erdemli birer insan olarak yetişmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un ailesinden ve hayatından bahseden Dekan Öntuğ, Ersoy'un eğitimi hakkında da bilgiler verdi. Akif'in veteriner okulunu bitirdiğini, okul yıllarında güreş, yüzme, gülle atma gibi branşlarda aktif olarak spor yaptığını belirten Öntuğ onu örnek göstererek gençlerden akademik çalışmaların yanı sıra çeşitli spor ve sanat dallarıyla da ilgilenmelerini istedi.

Ülkelerin birlik ve beraberliklerini sağlayamadıkları taktirde özgürlük getirme bahanesiyle işgal edildiklerini vurgulayan Dekan Öntuğ; “ Faşist liderler yıkılıyor diye İslam coğrafyasını darmadağın edildi. Bugün Libya'da insanların ellerinde silah, milli bir hükümetin kurulması mümkün olmuyor. Gördünüz Irak, üç taksime ayrıldı, hiç huzur yok her gün onlarca bombalar patlıyor, yüzlerce Müslüman kanı toprakta kaybolup gidiyor işte Suriye felaketi. Gençler uyanık olmazsak milli beraberliğimizi bozacak hal ve hareketlere duçar olursak aşağılık bir duruma düşeriz çünkü burası son vatandır, son kaledir. Anadolu işgal edilirse Müslümanlığın, Türklüğün sığınacağı hiçbir yer yoktur” dedi.

Öntuğ konuşmasının sonunda liseli gençleri Uşak Üniversitesine davet etti. Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yasin Kılıç da Prof. Öntuğ'a teşekkür etti ve günün anısına hat yazısıyla oluşturulmuş ay yıldız figürlü tablo hediye etti.