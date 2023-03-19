Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Osman Zeki Öztürk (41), kontrolündeki 64 ACG 941 plakalı motosikletle Banaz'dan Uşak istikametine seyir halindeyken Derbent Köyü kavşağında Yılmaz Şimşek (57) kontrolündeki 64 FN 359 plakalı otomobile çarptı. İhbarlar sonrasında olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce sürüyor