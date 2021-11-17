Otomobilin çarpmasıyla savrulan araç trafik ışıklarına çarptı

Uşak'ta bir otomobilin arkasından çarpması sonucunda savrulan otomobil, trafik ışıklarına çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan kişi 4 kişi yaralanırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Ürünköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre 64 BK 464 plakalı otomobille İzmir istikametine seyir halinde olan A.T., aynı istikamette 43 AAU 281 plakalı otomobille seyir halinde olan Ö.Y. kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ö.Y. kontrolündeki araç, trafik ışıklarına çarparak durabildi. İhbarlar doğrultusunda kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ö.Y. ve kontrolündeki araçta seyreden yaralı 3 şahsı kentteki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların ise durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.