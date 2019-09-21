(Özel) Almanlara 'ebru sanatı'nı öğretip birçok Avrupa ülkesinde 20 sergi açtı

Uşaklı 64 yaşındaki Orhan Erdoğan, çalışmak için gittiği Almanya'da, Almanlara ve değişik milletlerden insanlara Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan geleneksel ebru sanatını tanıtmak için atölye çalışmaları düzenleyerek eğitimler veriyor. Erdoğan, 7 yıldır yaptığı çalışmalarda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 20'nin üzerinde ebru sergisi açtı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde doğan ve 1973 senesinde çalışmak için Almanya'ya giden 64 yaşındaki Orhan Erdoğan emekli olduktan sonra Uşak'a geri geldi. Burada Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ebru sanatını öğrenmek amacıyla kursa giderek eğitim aldı. Kısa bir süre sonra ebru sanatını öğrenen ve kendini geliştiren Erdoğan, Almanya'ya giderek oradaki vatandaşlara ebru öğretmeye karar verdi. Yaklaşık 7 senedir Almanlara ve pek çok milletten vatandaşa ebru sanatını öğreten Erdoğan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 20'nin üzerinde sergi açtı.

“Kültürümüzün bir parçası olan sanatı farklı milletlere tanıtıyorum”

Ebru sanatını yediden 70'e pek çok kişiye öğrettiğini ve tanıttığını belirten Erdoğan, “2006 senesinde ebru sanatıyla tanıştım. Aslında yanlış bir haber beni ebru sanatıyla tanıştırdı. Ben ney çalgısını öğrenmeye meraklı olduğum için, o sene belediyeye gelip ney kursu almak istediğimi söyledim. Görevli ‘Bizde sadece ebru sanatı kursu var' dedi. Ben de buraya gelmişken ebru sanatı kursuna katılmayı düşündüm. Ney için geldim, ebru kursuna başladım. 7 senedir Almanya'da ebru sanatı kursu veriyorum. Şimdiye kadar çok güzel ilgi oluştu. Kurslarıma pek çok Alman vatandaş katıldı. Bu şekilde de kültürümüzün bir parçası olan sanatı Almanlara ve farklı milletlere tanıtıyorum” diye konuştu.

Ebru sanatıyla lösemili çocuklara terapi uygulaması

İnsanlara sanatla dokunmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Benim amacım eserlerimi satmaktan ziyade kültürümü tanıtmak ve insanlara faydalı olabilmek. Ana okullarından üniversitelilere kadar her yaştan insanla pek çok atölye çalışması yaptık. Bu sanatı severek yapmaya devam ediyorum. Ebru sanatının terapi özelliği var. Almanya'daki hastanede lösemi hastası çocukların yanına gidip terapi amaçlı uygulamamızı gerçekleştirdik. Atölye çalışması tarzında 3-4 saatlik bir uygulama yaptık. Çocuklar ve aileleri çok etkilendiler. Bu yüzden tekrar yapacağız. Umarım böyle uygulamalarımızın devamı gelecek” dedi.