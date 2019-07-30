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Özel gübreleme ve sulama sistemiyle yetiştirilen kenevirler ele geçirildi

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda fotokapan yardımıyla 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda fotokapan yardımıyla 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlerin özel sulama ve gübreleme sistemiyle yetiştirildiği belirlendi.


Merkeze bağlı Güre köyü Köprübaşı Mahallesi Çayır mevki yakınlarında fotokapan yardımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş boyları ortalama 3 metre olan 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.


İhbar üzerine harekete geçen Uşak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timleri bölgede buldukları Hint keneviri ekili tarlaya görüntü almayı sağlayan fotokapan yerleştirdi. Yaklaşık 2 ay boyunca görüntüleri inceleyen istihbarat ekipleri arazide çalışma yapan T.D. ve Ö.G.'yi izlemeye aldı. Sabah saatlerinde araziye gelen zanlılar, düzenlenen operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı.


Zanlıların kurdukları özel sulama ve gübreleme sistemiyle ortalama 3 metre boya ulaştırdıkları tespit edilen Hint kenevirlerinin son 5 yılda il genelinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Kenevirler savcılık talimatıyla Uşak Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince sökülerek imha edildi.


Zanlıların jandarmadaki sorgularının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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