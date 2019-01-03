(Özel Haber) Bu okulda zil çalmıyor, sınavlara öğretmen girmiyor

Okulda derslere zil çalmadan giren öğrenciler, sınavlarını gözetmen olmadan yaparken, bazen de sınavlarını evlerinde oluyorlar.

Zilsiz okul projesinde amacın çocuklara sorumluluk duygusunu kazandırmak ve zaman kontrolü bilincini oluşturmak olduğunu söyleyen Şefkat Ortaokulu Rehber Öğretmeni Elif Ceylan, projenin gürültü kirliliğinin önlenmesi bakımından da faydalı bir uygulama olduğunu söyledi. Gözetmensiz sınav ve evde sınav uygulamaları hakkında da bilgiler veren Ceylan, “Öğrencilerimiz sınıflarında öğretmen kontrolü olmadan sınava tabi tutuluyorlar. Buradaki amacımız çocukların otokontrolünü sağlamak, sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak, bunu da yapıyorlar. Evde sınav uygulamasındaki amacımız da öğrencilerimize dürüstlük bilincini kazandırmak, oto kontrollerini sağlamak, bunu da yaptıklarını gözlemliyoruz. Çocuklarımızdan güzel geri dönüşler geliyor. Umarım verimli olur” dedi.

“Uygulama ilk etapta 4 ve 5. sınıflarda başladı”

Öğrencileri bu konuda bilinçlendirirken notun ikinci planda olacağını dürüstlük ilkesi ile sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurguladıklarını ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

“Gerçekten yapamadığı soruyu boş bırakıp, ‘öğretmenim ben bu soruyu yapamadım' diyen çocuklar var. Bu çocuk bunu istese internetten ya da aileden yardım alarak yapabilir ama yapmıyor, boş bırakıyor. Biz de dürüstlük ilkesine uyduğu için ona da not veriyoruz.”

Okulda evde sınav uygulaması ilk etapta 4 ve 5. sınıflarda, zümre öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile alınacak ortak kararla belirlenen derslerde uygulanıyor. Klasik sınavdan farklı olarak yüzde 40-50 salt bilgi yanında kalan kısım bilgi analizi, kullanımı, yorum ve muhakeme özelliklerini ön plana çıkaran sorulardan oluşuyor. Böylece bilginin öğrencinin kendisinde işlenerek, hayat dair süreç içerisinde anlık olarak akılcı kullanımı, muhakeme ve yorum kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Öğrencilerimize güvenimizin bir göstergesi”

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un her fırsatta vurguladığı “İnsanın akıl ve kalple çift kanatlı olmasına dair önerdiğimiz paradigma sadece maddi olana yönelen bir eğitimi reddetmektedir” düsturuyla hareket ettiklerini, yarınların sahibi olan çocukların ve gençlerin akıl ve bilimle birlikte ahlaklı ve erdemli insanlar olarak yetiştirmek, bunu da bir yaşama felsefesine dönüştürme için bütün güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Şahin, “Bu doğrultuda ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza güvenimizin bir göstergesi ve bakanımızın ‘Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin!' çağrısına yanıt olarak TOKİ Şefkat Ortaokulu, TOKİ Uşak Ortaokulu ve Orhan Dengiz Anadolu Lisesinde ‘Gözetmensiz Sınav' uygulamasını hayata geçirdik. Bu bağlamda, Bakanlığımızın açıklamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu'nu ilimizde en etkili şekilde gerçekleştirmek için Sayın Valimizin liderliği ve desteği, eğitim camiamızın tüm paydaşlarının katılımı ve gayretiyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimiz için de iyi oldu”

Şefkat Ortaokulu 7/B sınıfında öğrenim görmekte olan İrem Mıdık, okulda zil çalmayınca geç kalma telaşlarının olmadığını çünkü herkesin sorumluluğunun farkında olarak zamanında okula geldiğini söyledi. Mıdık, “Önceden derste zil çalmasına 5-10 dakika kala bazı öğrenciler dersi bırakalım gibi kelimeler kullanıyorlardı ama şimdi zil çalmadığı için ders biraz daha geç bitiyor” dedi.

Zil çalmanın bilim adamı Pavlov'un köpeklerle yaptığı deneylerde kullandığı bir yöntem olduğunu hatırlatan okul öğrencilerinden Enes Erzincanlı, bu uygulamayla sorumluluğunun farkına vardığını ve kendini bilinçli bir birey olarak hissettiğini belirtti. Erzincanlı, “Hem de öğretmenlerimiz için de iyi oldu teneffüslerde sürekli bizi uyarmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi daha iyi oldu, öğrenciler sorumluluk bilincini kazandılar” ifadelerine kullandı.