(Özel Haber) Karton rolik üretimi ile doğa korunuyor ekonomi canlanıyor

Uşak'ta endüstriyel ambalaj ürünleri imalatı yapan bir firma, kağıt ve karton atıklarını yüzde 100 geri dönüşümlerini sağlayacak bir sistemle karton rolik imalatı yapmaya başladı. Sistemle ekonomiye kazanç ve doğaya destek sağlanıyor.

Gündelik yaşantıda ve tekstil sanayinin olduğu bölgelerde yoğun kullanılan, bununla birlikte çevreye atık oluşturan ve halk arasında masura, miğfer boru, silindir boru, karton silindir boru olarak bilinen rolik, Uşak'ta bir fabrikada 100 yüz geri dönüşüm sistemiyle yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Yılda 2 bin tona yakın bu yöntemle üretim yapan firma binlerce ağacın kesilmesini önlediği gibi aynı zamanda doğaya salınan kağıt, karton gibi atıklarında yeniden değerlendirilmesiyle çevre kirliliğinin de önüne geçiyor.

Firma sahibi Rıza Özgür Nizam konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, karton rolik denen ürünün her evde ve tekstil sanayi bölgelerinde yoğun şekilde kullanıldığını, kullanımı biten ürünlerin de ciddi bir çevresel atık oluşturduğuna dikkat çekerek, “Havlu peçeden de tutunda tekstil kumaşlarının sarılmasına kadar geniş bir alanda rolik kullanımı mevcut. Çok fazla kullanımı olduğu için dünya ve çevreye atık oluşturmaktadır. Uşak geri dönüşümün konusunda ülkemizde birçok konuda örnek teşkil eden durumdadır. Plastik, tekstil artıkları gibi ürünleri yeniden ekonomiye kazandıran birçok işletmeye sahip. Bizlerde kullanımı biten kağıt - karton gibi ürünleri geri dönüşümünden elde ettiğimiz sistemle bu konuya destek oluyoruz. Çevrenin, yeşilin ve ormanların korunmasını sağladığımız gibi ekonomik anlamda da ülkemize katma değer oluşturuyoruz” dedi.

Karton rolik nasıl üretilir?

Uşak, Denizli, İzmir ve Bursa gibi bölgedeki tekstil firmalarına karton rolik, üreten firma, yılda yaklaşık 2 bin ton geri dönüşümden elde edilen ürünü pazarlıyor. Nizam, karton rolik üretim hikayesini de şöyle anlattı:

“100 yüz geri dönüşümden elde edilen jumbo bobinleri tesislerimizdeki devasa kesme makineleri ile istenilen ebatta kesip dilimliyoruz. Sonrasında özel bir makine yardımı ile tutkallama yapıp bir sarmal bir milin üzerinde belirlenen ölçüde silindir boru haline geliyor. En son olarak kullanılacak alana göre optik kesme makinasında ebatlandırarak sevkiyata hazır hale getiriliyoruz.”