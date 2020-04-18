(Özel) Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi

Türkiye'nin farklı illerinden Uşak'a gelen mevsimlik tarım işçileri korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde mesai yapıyor. Bu zorlu mesaide işçilerin düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılırken maske, eldiven, dezenfektan gibi ihtiyaçları ise devlet yetkililerince karşılanıyor.

Her yıl binlerce kişi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ayrılarak hayatlarını kazanmak üzere tarım bölgelerine gidiyor. Çoğu Doğu ve Güneydoğu'dan olmak üzere Uşak'a gelen yaklaşık 100 tarım işçisi ise sosyal mesafeli kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. İşçiler, haşhaş tarlası, arpa, buğday tarlaları, meyve ve sebze bahçeleri gibi üretimlerde tarım faaliyetlerini korona virüs salgını tedbirlerini alarak yürütmeye çalışıyor. Bu zorlu mesailerinde ise Uşak Valiliği himayesinde İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile diğer kurumlar iş birliği içerisinde yürüttükleri yardımları, işçilere düzenli olarak ulaştırıyor. İşçilerin ve çocukların düzenli olarak ateş ölçümleri yapılırken virüs önlemi kapsamında gerekli maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünler temin ediliyor.

“Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için iş birliğiyle çalışıyoruz”

Tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla titizlikle çalışma yürüttüklerini ifade eden İl Tarım Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Murat Erdem, “İl dışından ilimize yaklaşık 6 ay süreyle tarımsal üretimde çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda, Sayın Valimizin himayelerinde ilimizde bulunan kurumlarla yaptığımız iş birliği içerisinde bu çalışmaları yürütmekteyiz. Dün itibariyle ilimize gelen işçilerin sağlık taraması, ateş ölçümleri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bugün itibariyle yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde gelecek olan işçilerle ilgili ise aynı çalışmalar diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütülecektir” şeklinde bilgi verdi.

“Üretime devam etmek zorundayız”

Virüs salgınına karşı mevsimlik tarım işçileri olarak tedbirleri elden bırakmadıklarını ifade eden işçi Fatih Hotu, “Bugün sağlık çalışanları ve Tarım İl Müdürlüğünden geldiler. İşçilerin sağlık kontrollerini yaptılar. Dezenfektan getirecekler. Her hafta düzenli olarak takip ediyorlar. Tarım faaliyetlerine devam ediyoruz. Malum virüsten dolayı üretime devam etmek zorundayız. İşimizi aksatmadan bütün işçiler sağlık kontrollerimizi yaptırarak bu işe devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Birbirimizle gerekmedikçe temas etmiyoruz”

Zorlu süreci atlatana kadar değişen düzenden bahseden Hotu, “Konaklama yerlerimizde çadırların mesafeleri yaklaşık 15 metre aralıklı kuruldu. Şu anda birbirimizle gerekmedikçe irtibata geçmiyoruz. Çünkü bu virüsten kurtulmak için ve bu süreci atlatana kadar birbirimizle mesafeli durmamız gerekiyor. Burada yaklaşık 100 tarım işçisi bulunmakta. 30 ile 40 kişi virüs salgınından önce buradaydı, şu anda da gelen arkadaşlarımız izinleri alarak ve sağlık taramasından geçerek geliyorlar” dedi.