Pandemi sonrası enerji, Uşak Üniversitesinde konuşuldu

Dr. İbrahim Dinçer'in konuşmacı olarak katıldığı “Pandemi sonrası akademi ve enerji” konulu canlı konferans gerçekleştirdi. Konferansta konuşan Dinçer, eğitimin rolü, küresel problemler, mühendislik niçin önemlidir ve boyutları nelerdir, inovasyon, sürdürülebilirlilik ve enerji konuları hakkında önemli bilgiler verdi.

Uşak Üniversitesi tarafından, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer'in konuşmacı olarak yer aldığı “Pandemi sonrası akademi ve enerji” konulu online konferans gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Emre Vadi Balcı'nın yaptığı etkinlik Uşak Üniversitesi Youtube kanalından canlı yayınlandı. Konferansın açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite olarak konferanslara ve panellere, pandemi döneminde de hız kesmeden çevrimiçi olarak devam ettiklerini belirtti. Alanında dünyanın sayılı akademisyenlerinden biri olan TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer'i çevrimiçi de olsa ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Rektör Savaş, “Hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimizin hocamızın vereceği bilgilerden, birikimlerinden istifade edeceklerdir. En kısa zamanda pandeminin sona ermesini ve yeniden yüz yüze etkinliklerde bir arada olmayı diliyorum. Hocamıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Pandemi Sırasında ve Sonrasında Akademi ve Enerji” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Dinçer, eğitimin rolü, küresel problemler, mühendislik niçin önemlidir ve boyutları nelerdir, inovasyon, sürdürülebilirlilik ve enerji konularında bilgiler verdi.

Konuşmasında sürdürülebilir eğitimin önemine değinen Prof. Dr. Dinçer, İbn-i Sina'nın “Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir” sözünü hatırlatarak, öğrenme süreci içinde kritik düşünmenin önemine vurgu yaptı.

Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli çok yüksek

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dinçer, hidrojen çiftlikleri, rüzgâr çiftlikleri, güneş santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı yaygınlaştırmamız gerektiğini söyledi. Geleceğin ekonomisi olarak sayılan hidrojen ekonomisinin önemini vurgulayan Dinçer, ülke olarak bu konuda hızlı hareket etmemiz gerektiğini ifade etti.

Konferans soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.