Paraşütçüler Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılını gökyüzünde kutladı

Uşak'ın kurtuluşunun 100.yılına özel Hava Kuvvetleri Komutanlığı Paraşüt Takımı paraşütle uçaktan atlayarak hava gösterisi düzenledi.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılına özel Uşak Belediyesi ekiplerince düzenlenen etkinlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı Paraşüt Takımı Uşak'ta şov yaptı. Uşak Havaalanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Turan Ergün, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de katıldı.

Protokol üyelerinin konuşmalarıyla başlayan etkinlikte havalanan uçaktaki askerler sırasıyla paraşütle uçaktan atladı. Yere yaklaşmalarına yakın bir süre sonra havada flama açan askerler vatandaşlar tarafından alkışlandı. Hatıra fotoğrafı çektirmek için protokol üyeleriyle yan yana gelindiği sırada tekrardan harekete geçen uçak protokol üyelerine çok yakın bir mesafeden geçerek adeta şov yaptı. Etkinlik 6. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalanan 4 adet F-16 uçağının düzenlediği şovlarla son buldu.

Burada açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “1922'den 100 yıl sonra 2022'de Uşağımızın kurtuluşunun 100.yılını coşkuyla kutluyoruz. 26 Ağustos'ta Büyük Taarruzun başladığı günde, başlatmış olduğumuz etkinliklere bugün burada havalimanında hepimizin gururu, düşmana korku dosta güven veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hava birliklerimizin paraşüt gösterisiyle coşkulu bir şekilde 1 Eylül günü etkinliklerimize başlamış olduk. Tabi her kutlamalar bizim için çok önemli ama 100.yıl olduğu münasebetiyle sene boyu yaptığımız etkinliklerle 100 sene önceki ruhu bugün de ve gelecekte de gençlerimize hatırlatacak, hissettirecek etkinliklerle taçlandırıyoruz” şeklinde konuştu.