İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parkta çıkartılan yangının failleri aranıyor

Uşak’ta, geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkında yangın çıkaran kişi yada kişiler hakkında arama çalışması devam ediyor.

Uşak'ta, geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkında yangın çıkaran kişi yada kişiler hakkında arama çalışması devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Elmalıdere Mahallesi'ne bağlı 2.Bahçe Sokak'ta bulunan çocuk parkında henüz sebebi belli olmayan sebeplerden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarları üzere olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrasında park kullanılmaz hale geldi.


Öte yandan Polis, parkın kundaklanma ihtimaline karşı yangınla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.