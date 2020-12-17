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Patlamada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak’ta meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve İzmir’e sevk edilen Cihan Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve İzmir'e sevk edilen Cihan Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 15 Aralık Salı günü Kemal Öz Mahallesi, Birinci Serap Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, üçüncü katta ikamet eden Cihan Özer'e ait evde doğal gaz patlaması gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Ambulans, İtfaiye, ve UDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Cihan Özer (65) ve Fatma Özer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ikamette çıkan yangını söndürürken polis ekipleri de sokağı bir süreliğine kapattı. Hastaneye kaldırılan Fatma Özer'in durumunun iyi olduğu ancak Cihan Özer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha Sonrasında İzmir Bozyaka Hastanesi'ne sevk edilen Cihan Özer, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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