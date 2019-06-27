PAÜ'lü akademisyenler Uşak da dil öğreniminin güncel sorunlarını anlattı

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü ‘Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Paydaşları Akademisi'ne davet edilen PAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyeleri, yabancı dil öğretmenlerine dil öğreniminin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğünün davetlisi olarak katılım gösteren Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Turan Paker, Doç.Dr. Recep Şahin Arslan, Dr. Öğretim Üyesi Eda Duruk, Dr. Öğretim Üyesi Seher İşcan ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Hişmanoğlu “Dil Öğretiminde Güncel Konular ve Sorunlar-Öğretmenlere Pratik Öneriler” konulu etkinlikte Uşak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İngilizce öğretmenleri ile bir araya geldi.

Katılımın yoğun olduğu Eğitim Paydaşları Akademisi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim programına, Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından dil öğretirken yaşanan güncel sorunlar ve bu sorunların bertaraf edilebilmesine ilişkin pratik çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi.Uygulamaların gösterildiği eğitim programında katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Programın sonunda Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, PAÜ'lü akademisyenlere fidan sertifikası, çiçek, tarhana, kilim gibi çeşitli yöresel hediyeler takdim etti.

Programın akabinde PAÜ'lü akademisyenler Doç. Dr. Murat Hişmanoğlu'nun katılımı ile Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfi Özav'ı ziyaret edip geleceğe yönelik yeni işbirlikleri ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.