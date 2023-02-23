Pazar yerinde silahlı saldırı; 1 yaralı

Uşak'ta kimliği henüz bilinmeyen bir şüpheli, pazarda bir esnafı ateşli silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Şüpheli hakkında arama çalışması başlatılırken yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre henüz kimliği tespit edilemeyen kafasında şapka ve yüzü boyunluklu bir şüpheli, Uşak'ta Perşembe Kapalı Pazar Yeri 3.Sigorta Caddesi üzerinde pazarcılık yapan Ö.T.'ye (45) yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilirken İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli şahıs üzerinde arama çalışması başlatırken olaya ilişkin incelemede başlatıldı.