Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

Uşak'ta semt pazarlarında meyve ve sebzelerde taban fiyatlar görüldü. Ürünlerin bol olduğu pazarları, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tercih etmedi.

Uşak'ta havaların mevsim normallerine dönmesi semt pazarlarında fiyat etiketlerine de yansıdı. Semt pazarlarında meyve ve sebzelerde bolluk yaşanırken fiyatlar tabanı gördü. Fiyatlar ne kadar düşüş yaşasa da, vatandaşların sosyal mesafe kuralı nedeniyle semt pazarlarını tercih etmediği görüldü. Semt pazarlarında incir 4 - 7 TL, Şeftali 5 TL, Erik 6 TL'den satıldı. Kuru soğanın 1 TL'ye kadar düştüğü pazarlarda Domates ve salatalık ise 2 buçuk TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buldu.

Pazar esnaflarından Mehmet Aydoğan, pazarın durumunun zayıf olduğunu belirterek “Şuanda pazarın hiçbir kıymeti yok” dedi. Aydoğan “Pazarın durumu zayıf. Bayramda açık değildi zaten. Vatandaşta da para yok. Hastalık nedeniyle millet birbirine mesafe koyuyor, koyması gerekiyor mecbur. Şuan da pazarların hiç bir kıymeti yok. Enginar, şeftali bugün 5 TL, üzüm 5 TL, fiyatlar normal. Vatandaşın alacağı şekilde mahsul var. Domates 2-5 TL arasında. Bu herkesin alabilmesi için normaldir yani. Geçmiş durumlara bakınca, fiyatların bu sene hepsi tabana vurdu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşlar, mevsimden dolayı bolluk yaşandığını belirterek fiyatlarda düşüşler olmasını normal karşıladı