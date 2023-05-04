İhlas Haber Ajansı

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Peluş ayıya gizlenmiş 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak’ta peluş ayı oyuncak içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 87 bin TL ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta peluş ayı oyuncak içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 87 bin TL ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucudan elde edilen 87 bin TL para, 3 hassas terazi ve peluş ayı içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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