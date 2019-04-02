Pilot üniversiteler Uşak'ta bir araya geldi

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Proje Yürütme Komitesi Başkanı Tolga Balcı ve Proje Koordinatörü Cihan Cenk Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Şimşek ve Uzman Tuğba Deniz, Zafer Kalkınma Ajansı Uşak Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Osman Köprücüoğlu, ihtisas üniversitelerinin rektör yardımcıları, koordinatörler ve akademisyenler katıldı.

“Üniversitelerimiz Bölgelerinin Misyonlarını Üstleniyorlar”

Prof. Dr. Gündoğan, ihtisaslaşma alanlarında seçilen yükseköğretim kurumlarının tecrübe paylaşım toplantılarının ilkini Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini ise Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde yaptıklarını belirterek, başta Uşak Üniversitesi olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. Yükseköğretim sisteminde birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Gündoğan, Yeni YÖK olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'ne çok önem verdiklerine dikkat çekti. Bu üniversitelerin yaptığı çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiğini söyleyen Gündoğan, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Yeni YÖK ve ilgili kurumların projeden beklentisi yüksek. Beklentileri karşılayacak uygulamalar başladı. 2016 yılında beş, 2018 yılında da beş olmak üzere on üniversite ile sürece devam ediyoruz. Bu toplantılarımızın amacı ilk beş üniversitemizin yaptığı çalışmaları görmek, sürece yeni başlamış olan üniversitelerimize tecrübeleri aktararak, varsa sorunlara çözüm bularak yol haritalarını oluşturmaktır. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'a nazik ev sahipliğinden dolayı tekrar teşekkür ederim. Tüm üniversitelerimize çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

“Üniversitemiz Bölgesel Kalkınmada Yol Haritası Çiziyor”

Prof. Dr. Savaş ise ihtisaslaşma alanlarında seçilen yükseköğretim kurumlarının tecrübe paylaşım toplantılarının ikincisine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, eğitim-öğretimde kalite, çeşitlilik ve bölgesel kalkınmanın önemine değindi. Eskiden Türk yükseköğretim sisteminde üniversitelerin tek tip olduğunu, bu yüzden de kaynakların etkin kullanılmadığını belirten Rektör Savaş, “Maalesef eskiden üniversitelerimiz birbirine benziyordu. Kaynaklar etkin kullanılmıyor ve bilimsel çalışmalar yeterli düzeyde olmuyordu. Tüm üniversitelerin aynı misyona sahip olması gelişmeye engel oluyordu. Yeni YÖK ile bu sorunlar ortadan kalkıyor. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi ile üniversitelerimiz, eğitim-öğretim, araştırma dışında, bulunduğu şehir ve sanayi ile iç içe olarak bölgenin kalkınmasında etkin rol oynuyor. İhtisaslaşan üniversiteler, kalkınma odaklı yol haritası çizerek şehrin kalkınma tarihini yazılmasında etkin kurumlar haline geliyorlar” şeklinde konuştu.

"Uşak Üniversitesi “Tasarım Merkezi” olacak

Programın ilk oturumunda Prof. Dr. Savaş, Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında ihtisaslaşma için yürütülen çalışmaları ve projeleri anlatarak, Türkiye'de bir ilk olan Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi (UTAM) hakkında bilgi verdi. DTS çalışmalarındaki gelinen aşamaları, projeleri, hedefleri ve süreç içinde edindikleri tecrübeleri paylaştı. Rektör Savaş, DTS alanlarında, uluslararası rekabet ve gelecek için tasarımın önemine dikkat çektiği konuşmasında, bölge ve ülke kalkınmasında Uşak Üniversitesi'nin, “Tasarım Merkezi” olacağının altını çizdi.

Sunumların ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ve akademisyenler, Uşak Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ‘Senkron' isimli sergiyi gezerek Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Heyet daha sonra, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bulunan resim, seramik ve moda tasarım atölyelerini gezerek, atölye çalışmalarına katıldılar.

Program, üniversitelerin ihtisaslaşma çalışmalarındaki performans göstergelerinin değerlendirildiği toplantının ardından sona erdi.