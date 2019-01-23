Pilot Üniversiteler Yönerge Hazırlama Çalıştayı yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2015 yılında başlatılan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' projesi kapsamında seçilen beş üniversite, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya geldi.

"Pilot Üniversiteler Yönerge Hazırlama Çalıştayı" 21 Ocak tarihinde Üniversite Rektörlük Senato salonunda gerçekleştirildi. Çalıştay Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Şavaş, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve üniversite rektör yardımcıları, proje koordinatörleri ve ekipleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ve basın mensuplarının katılımı ile başladı.

Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında Bingöl Üniversitesi, tekstil, dericilik ve seramik alanında Uşak Üniversitesi, hayvancılık alanında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, sağlık ve çevre alanında Düzce Üniversitesi, tarım ve jeotermal alanında AEÜ yetkilileri sunum yaptı.

Rektör Savaş, ‘‘Üniversitelere Yüklenen Misyon Önemli''

Çalıştayda söz alan Rektör Savaş, 'Deri, Tekstil ve Seramik (DTS)' alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, Pilot Üniversiteler Yönergesi Hazırlama Çalıştayı ile birçok problemin ortadan kalkacağını anlatarak, hızla değişen bir dünyada yaşadığımızı, daha fazla çalışılması gerektiğini ve böylelikle diğer ülkelerle olan açığımızı kapatabileceğimizi bu nedenle pilot üniversite seçilen 5 üniversiteye yüklenen misyonun çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yönerge taslağı üzerinde çalışma ve genel değerlendirme yapılarak karşılıklı istişarede bulunulan çalıştay, üniversitelerin projelerine uygun ortak mevzuat belirleme çalışması için fikir alışverişinin ardından sona erdi.